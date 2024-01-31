Taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve Zeytin Dalı bölgelerinde operasyonlar sürüyor.

Miilli Savunma Bakanlığı, bölgede taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

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