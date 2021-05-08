Tacizden serbest kaldı : Yine taciz etti yine serbest kaldı

Koaceli'de 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Ebubekir Ö. (40) serbest bırakılmasının ardından, komşusunun kızını da taciz etti. İkinci taciz olayının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere tekrar serbest bırakıldı.

DHA 08.05.2021 - 14:39

Tacizden serbest kaldı : Yine taciz etti yine serbest kaldı

İlişkili Haberler

Bursa'da sokak ortasındaki tacize 1 yıl 15 gün hapis

Bursa'da sokak ortasındaki tacize 1 yıl 15 gün hapis

5 yaşındaki öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmenine beraat

5 yaşındaki öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmenine beraat

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl Ekim ayında Ebubekir Ö., Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.’yi arkasından yaklaşarak elle taciz etti.

Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, kolundan yakaladığı Ebubekir Ö.’yü çevredekilerin de yardımıyla etkisiz hale getirip devriye görevi yapanpolis ekiplerine etti.

SAĞIR VE DİLSİZ NUMARASI YAPTI


Polisi görünce sağır ve dilsiz numarası yapan, bir süre sonra da konuşup pişman olduğunu söyleyen Ebubekir Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında dava açılan Ebubekir Ö., yargılama safhasında serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde babasına ait binada yaşayan Ebubekir Ö., iddiaya göre dün de apartman boşluğunda karşılaştığı komşularının 22 yaşındaki kızını elle taciz etti.

Genç kızın çığlık atması üzerine Ebubekir Ö. kaçtı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ebubekir Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...