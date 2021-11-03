Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası konuştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde geçen pazar günü bir kafede doğum gününü kutlayan iki kız çocuğu, dışarıya çıkıp, mahalledeki konsere giden Haydarcan Kılıçdoğan'dan, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek yardım istedi.



Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. (17) ile Yunus H.'yi (17) uyarınca kavga çıktı. Kılıçdoğan 6 yerinden bıçaklandı.

17 YAŞINDAKİ KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI



Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H. gözaltına alındı.

Kavga sırasında Haydarcan Kılıçdoğan'ı Mert T.'nin bıçakladığı belirlendi. Mert T. ile Yunus H., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



OTOPSİ TAMAMLANDI



Songül ve Nurettin Kılıçdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Haydarcan Kılıçdoğan'ın otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

Haydarcan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra töreninin yapılacağı Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü. Baba Nuretttin Kılıçdoğan, burada taziyeleri kabul etti.

Baba Kılıçdoğan, oğlunun tacizi engellemek isterken saldırıya uğradığını belirterek, "6 yerinde bıçak darbesi var. İki sefer ameliyat oldu, tedavisi olumlu gidiyordu ama kurtarılamadı" dedi.



''ÇOCUĞUMLA GURUR DUYUYORUM''



Baba Nurettin Kılıçdoğan, şunları söyledi:



"Oğlum orada gezerken iki tane kız çocuğu tacize uğruyor. Kız çocukları 'Ağabey bize yardım et' diyorlar. Oğlum da 'Gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunu demesiyle saldırmaları bir oluyor; görgü tanıklarının veya kızların söylediklerine göre. Söylenecek kelime bulmak çok kolay değil. Ancak her aile çocukları ile gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum.



''ÖLMESİNİ HAZMEDEMİYORUM''



Ölmesini hazmedemiyorum ama her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı çocuk yetiştirmişim. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Kelimelerle ifade etmek çok zor bu olayı.''