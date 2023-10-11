Tacizle suçlanan voleybol antrenörü gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 Ekim'de bir voleybol kursuna giden kız çocuğunun antrenörü tarafından taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, U.T'nin yaşı küçük iki öğrencisine yakın davrandığını, olayın gerçekleştiği gün ise evine bırakmak için arabasına aldığı iki çocuktan birini indirdikten sonra diğerini taciz ettiği iddiası üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlerinin ardından şüpheli "çocuğun cinsel istismarı suçundan" adliyeye sevk edildi.

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

''BAZEN ÖYLE OLUR KUSURA BAKMA''



Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi?'' dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak." diye konuştuğu duyuluyor.

