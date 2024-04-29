Tahir Elçi davasında yeni gelişme

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, yaklaşık 9 yıl önce basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davada savcı, tutuksuz yargılanan 3 polisin beraatini talep etti. Davanın duruşmasının 12 Haziran'da görüleceği öğrenildi.

Tahir Elçi davasında yeni gelişme

Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını verdi.

Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etti.

Tahir Elçi davasında yeni gelişme - 1

"O KARANLIK GÜN BİR GÜN AYDINLANACAKTIR"

Mütalaa sonrası Baro Başkanı Nahit Eren, beraat talebine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av. Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların Beraati yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır." dedi.

Tahir Elçi davasında yeni gelişme - 2 Elçi, saldırı öncesinde basın açıklaması yapıyordu.

10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın duruşmanın, 12 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

28 Kasım 2015'te iki terörist, kendilerini durduran iki polisi şehit edip Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa kaçmıştı.

Burada çıkan çatışmada ensesinden vurulan Elçi hayatını kaybetmişti.

Tahir Elçi davasında yeni gelişme - 3 Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te öldürülmüştü.

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