Sağlık Bakanı Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

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