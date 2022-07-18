Tahran'da kritik üçlü zirve: Türkiye, İran ve Rusya liderleri buşuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği konseyinin 7. toplantısı için İran'da olacak.



ANA GÜNDEM SURİYE



19 Temmuz'da Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla 3'lü zirve de gerçekleştirilecek.



Zirvenin Ana gündem maddesi ise Suriye olacak.



Suriye'deki son durum, yeni anayasa çalışmaları, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar o zirvede ele alınacak.



SÜREİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI



Ankara bir süredir, Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor.



Zirvede, olası yeni harekat ve Türekiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

