Tahran'da kritik üçlü zirve: Türkiye, İran ve Rusya liderleri buşuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İran'a gidiyor. Aynı tarihte Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de İran'da olacak. Tahran'da Suriye gündemli üçlü bir zirve yapılacak.

Haberler - NTV Haber 18.07.2022 - 05:36

Tahran'da kritik üçlü zirve: Türkiye, İran ve Rusya liderleri buşuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin geçen Eylül ayında Soçi'de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı -İran Yüksek Düzeyli İşbirliği konseyinin 7. toplantısı için İran'da olacak.

ANA GÜNDEM SURİYE

19 Temmuz'da Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla 3'lü zirve de gerçekleştirilecek.

Zirvenin Ana gündem maddesi ise Suriye olacak.

Suriye'deki son durum, yeni anayasa çalışmaları, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar o zirvede ele alınacak.

SÜREİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

Ankara bir süredir, Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. 

Zirvede, olası yeni harekat ve Türekiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

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