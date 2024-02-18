Takla atan minibüs akaryakıt istasyonuna girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde takla atan minibüsün akaryakıt istasyonuna girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan minibüs akaryakıt istasyonuna girdi

Erkan E. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Pazarcık karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.

Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada araçta bulunan İbrahim K. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...