Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi

Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarında kamera zorunluluğu  getiren düzenlemenin 2023'e ertelendiği bildirildi.

Haberler - NTV Haber 04.12.2021 - 12:55

Taksilerde kamera zorunluluğu ertelendi

Taksilerde kamera zorunluluğu 2023'e ertelendi.

Açıklama, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'dan geldi.

Açıklamada, "Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi" denildi.

Taksilerde kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere uğramıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...