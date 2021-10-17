Taksim'de gaz pedalı takılı kalan otomobil iki turiste çarptı

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DG 3663 plakalı araç sürücüsü sokak içerisinde bulunan otelin önüne gelerek aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti. İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkan otomobil, sokak içerisinde bulunan 2 kadın turiste çarptı.

Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



KAZADA YARALANAN TURİSTLERDEN 1'İNİN DURUMU AĞIR



Sağlık ekipleri kazada 1'i ağır olmak üzere iki yaralı turisti ilk müdahalelerinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırdı. Aracın çarparak durabildiği duvarda bulunan doğalgaz kutusunda çatlama meydana geldi.

Olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı. Otel çalışanı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.