''Taksitli hac ve umre fırsatı'' ilanıyla 31 bin 500 lira dolandırıldı

Bolu'da bir kişi sosyal medyada ''Taksitli hac ve umre fırsatı'' ilanını görüp linke tıkladıktan sonra, banka ismini taşıyan sahte internet sitesine kimlik numarası ve kredi kartı şifresi gibi bilgileri girdi. Hesabından 31 bin 500 lira çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olan mağdur, "Hep duyuyorduk böyle şeyleri. Hac ve umre çekilişi olması beni daha çok cezbetti. Mağdur oldum, kimse mağdur olmasın." dedi.

''Taksitli hac ve umre fırsatı'' ilanıyla 31 bin 500 lira dolandırıldı

'da emlakçılık yapan Umut Şenduygu (41), cep telefonundan sosyal medyada bir bankanın ismi ve logoları kullanılıp hazırlanan ''Taksitli hac ve umre fırsatı'' ilanını gördü.

İlanın linkine tıklayan Şenduydu, bankanın ismini taşıyan sahte internet sitesine kimlik numarası, kredi kartı şifresi ve ardından telefonuna gelen onay mesajındaki kodunu girdi.

İşlemleri tamamladıktan sonra hesabından 31 bin 500 lira çekildiğini fark edip dolandırıldığını anlayan Şenduygu, banka şifresini değiştirdi ve avukatıyla polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu.

Şenduygu, paranın iade edilmesi için bankaya da başvurdu.

Mağdur adam, dikkatli olunmasını isteyerek, "Daha önce de hep duyuyorduk bunu. 'Ben düşmem bu işlere' diyordum. Sonuçta hiçbir SMS'e itimat etmiyorum, reklamlara katılmıyorum ama bir katılım bankası olunca inandım. Bir de insanları nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Herhangi bir çekiliş olsa evet bir şey demezdim ama hac ve umre çekilişi olması beni daha çok cezbetti. Ben mağdur oldum, kimse mağdur olmasın.'' diye konuştu.

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