Tam 27 bin şişe: Çalınan 1 milyon 100 bin liralık gazozlar bulundu

Gazozların adrese ulaşmaması üzerine iş insanları İbili ve Güner, jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında nakliyecilik yapan iki kişinin, gazozları teslim etmesi gereken yere değil, kendi bildikleri yere götürüp, bir bölümünü sattıkları tespit edildi. Operasyon düzenleyen JASAT, Yusuf E. ile Ali A.'yı İzmir'de bir otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Gazozların 3 bin 600 şişelik kısmının satıldığını belirleyen JASAT, geri kalan gazozların bir depoda saklandığını belirledi. JASAT ekibi, kamyonun plakasının sahte olduğunu, gerçek plakaya uydurmak için aracın renginin değiştirildiği de tespit etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Yusuf E. tutuklanırken, Ali A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhammet İbili yaptığı açıklamada, gazoz ürününü piyasaya sunmaya hazırlanırken dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ancak Denizli Jandarma ekiplerinin kendilerini mağdur olmaktan kurtardıklarını söyledi.