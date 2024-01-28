Tarım alanları azaldı: Çiftçiler üretimden vazgeçiyor!

Maliyetler arttı, çiftçiler sera ve tarlalarını müteahhitlere vermeye başladı. Hal böyle olunca, Türkiye'de tarım alanlarında azalma kaydedildi.



Antalya,, turizmin yanı sıra örtü altı üretimin de merkezi. Kentte naylon ve cam seralarda yılın her mevsimi sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Ancak son yıllarda, girdi maliyetleri nedeniyle, üreticiler arazilerini elden çıkarmaya başladı.



Çiftçiler, sera ve tarlalarını müteahhitlere vererek, depo ve daire yaptırıp kira geliriyle geçinmeyi tercih ediyor.



Türkiye'de son 30 yılda tarım arazilerinde büyük oranda daralma oldu. Ülke genelinde tarım alanları yüzde 13 azalırken, Antalya'da bu rakam yüzde 15'lerde. Ancak tarım alanlarının azalmasına rağmen, üretimde ise artış yaşandı.



