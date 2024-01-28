Tarım alanları azaldı: Çiftçiler üretimden vazgeçiyor!

Çiftçiler, son yıllarda üretimden vazgeçip, sera ve tarlalarını müteahhitlere satmaya başladı. Bu nedenle Türkiye, son 30 yılda tarım alanlarının yüzde 13'ünü kaybetti. Ancak tarım alanları azalmasına rağmen, üretimde ise artış yaşandı.

Tarım alanları azaldı: Çiftçiler üretimden vazgeçiyor!

Maliyetler arttı, çiftçiler sera ve tarlalarını müteahhitlere vermeye başladı. Hal böyle olunca, 'de alanlarında azalma kaydedildi.

,, turizmin yanı sıra örtü altı üretimin de merkezi. Kentte naylon ve cam seralarda yılın her mevsimi sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Ancak son yıllarda, girdi maliyetleri nedeniyle, üreticiler arazilerini elden çıkarmaya başladı.

Çiftçiler, sera ve tarlalarını müteahhitlere vererek, depo ve daire yaptırıp kira geliriyle geçinmeyi tercih ediyor.

Türkiye'de son 30 yılda tarım arazilerinde büyük oranda daralma oldu. Ülke genelinde tarım alanları yüzde 13 azalırken, Antalya'da bu rakam yüzde 15'lerde. Ancak tarım alanlarının azalmasına rağmen, üretimde ise artış yaşandı.

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