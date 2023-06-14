Taşerona kadroda son durum: Taşeron işçilere kadro verilecek mi?

Taşeron işçiye kadronun ne zaman verileceği, kadro bekleyen binlerce taşeron işçi tarafından son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Konuya dair seçim öncesinde pek çok açıklama yapılmış fakat yasayla ilgili bir karara imza atılamamıştı. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...



90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?



Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.



90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.



Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.



KABİNEDE GÜNDEME GELECEK Mİ?

Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısında taşerona kadro durumu gündeme gelebilir.



90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.