Tatlı 60 kişiyi zehirledi, 1 çocuğun durumu ağır

Diyarbakır'da farklı semtlerde yaşayan 60 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan hastalara acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı.

Hastalardan dördü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi.

İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

