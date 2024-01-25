Taylan Yıldız İBB bağımsız adayı oldu

2017 yılında Google’daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye’ye dönen İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevinini üstlenen Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti’den geçen haziran ayında istifa etmmişti.

"İnternetçi abi" olarak bilinen Yıldız, bağımsız İBB başkan adayı olduğunu duyurdu.

"ESKİ TİP POLİTİKALAR İFLAS ETTİ"

"Yarınını seç" sloganıyla adaylığını duyuran Yıldız, "İstanbullu yeni şeyler duymak, yeni dille sahici meseleleri konuşmak istiyor. Eski tip politikalar iflas etti." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da sandığa gitmeyen 2 milyon seçmen olduğunu söyleyen Taylan Yıldız, "Yeni bir başlangıç vakti. Bugün artık İstanbul'un gençliğini geri almak için bağımsız İBB adayı olarak karşınızdayım. İstanbul yaşlandırıldı. Biz hep beraber bir güç birliği yapacağız. İstanbul'a gençliğini geri kazandıracağız, geleceğini geri kazandıracağız. İstanbul'un geleceğini geri alacağız." dedi.

