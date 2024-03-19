TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçlu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki Tören Salonu'nda büyükelçilerle iftarda bir araya geldi.

Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları lanetleyerek, "Öncelikle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük, en önemli krizlerinin, kaoslarının yaşandığı, büyük belirsizliklerin iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün baktığımız zaman küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine, düzensiz göç meselesinden iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar, yine Gazze'de son örneğini gördüğümüz uluslararası kuralları hiçe sayan insanlık dışı davranışlara kadar birçok alanda çoğunluğu insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıyayız. Çok açık söylemek gerekirse İsrail bu saldırılarla yeryüzünün her yerinde insanlık cephesinin canlanmasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir tarafından 'yeter' sesleri gelmeye başladı. Dünyanın birçok yerinde gördüğümüz yeni tür savaşları arz etmek isterim. Ticaret savaşları, halkların arasında fitne fesat oluşturmuş, Ortadoğu'da, Asya'da can kayıplarına neden olmuştur. Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur. Türkiye, terör örgütlerinin tamamına hiçbir ayrım gözetmeksizin karşı çıkmaktadır."



"DİPLOMASİ MASASININ GÜCÜNÜ TÜRKİYE OLARAK İHMAL ETMEDİK"



Kurtulmuş, uluslararası kamuoyuna çözüm çağrısı yaparak, şunları söyledi:



"Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun diplomasi masasının gücünü Türkiye olarak hiçbir zaman ihmal etmedik, diplomasiyi ötelemedik. Hem sorunların çözümü için karşılıklı rızaya dayalı müzakereleri açık tuttuk hem de diplomasinin bütün kanallarından istifade ettik. Dış politikamızın bir başka ayağı ise bölgesel ve küresel sorunların çözümü için küresel ölçekte adaletin temin edilmesini dış politikamızın ana eksenine oturttuk."

