TCG Büyükada yeni yılda nöbette

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512) yeni yılda nöbette olacak.



Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında, dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.



Modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Yeni yılda, yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide, TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, askerlerin yeni yılını kutladı.



“YAŞADIĞIMIZ GURUR BİZLERE TÜM ZORLUKLARLA MÜCADELE ETME GÜCÜ VERİYOR”



TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, "Mavi Vatan'ın koruyucusu, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın milli gemilerinden TCG Büyükada'nın komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimelerle ifade etmem mümkün değildir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında, her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak, Türk sancağını Mavi Vatan'da dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Bu gurur ve heyecanla, aziz Türk milletinin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.