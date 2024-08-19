Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler (31), tartıştığı 3 kişi tarafından yüzünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Ekiciler hastanede tedaviye alındı.

Tekirdağ'da silahlı saldırı: Belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçtı.

Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekiciler'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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