Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

'da polis ekiplerince satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 684 sentetik ecza hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram sentetik uyarıcı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...