Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 684 sentetik ecza hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram sentetik uyarıcı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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