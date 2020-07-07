Teknede parti pahalıya patladı: 49 kişiye 154 bin 350 lira ceza

İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir tekneye baskın düzenleyen polis, uyarılara rağmen içeride parti yapan 49 kişiyle karşılaştı. Bu kişilere toplam 154 bin 350 lira para cezası kesildi.

İHA 07.07.2020 - 10:59 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 11:01

Teknede parti pahalıya patladı: 49 kişiye 154 bin 350 lira ceza

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde bazı kiralık teknelerde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti yapıldığı yönünde birçok ihbar aldı.

Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, bir teknenin daha bu amaçla kullanılacağının belirlenmesinin ardından düğmeye bastı. Polis, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan içinde parti verileceği önceden belirlenmiş bir tekneye baskın düzenledi.

Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, tekneyi durdurup içeri girdiklerinde, parti yapan kadın ve erkeklerden oluşan 49 kişilik bir grupla karşılaştı.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görülen eğlence, polisin gelmesiyle son buldu. Polis bu kişilere Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 154 bin 350 lira para cezası kesti.

Tekne sahibi Muzaffer C. ve çalışan Tevfik T.T., işlemlerinin yapılması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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