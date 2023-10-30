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Telefonda tartışıp Kayseri’den Kırşehir’e gitti, yanlış kişiyi vurdu

Telefonda tartıştığı kişiyle konuşmak için Kayseri’den Kırşehir’e giden E.K. isimli kişi, yanlış adamı vurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, E.K.’yi yakaladı. Mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonda tartışıp Kayseri’den Kırşehir’e gitti, yanlış kişiyi vurdu

’de yaşayan E.K., telefonda tartıştığı kişiyle konuşmak için ’e gitti, yanlış kişiyi silahla vurdu.

Olay, geçen günlerde Kırşehir’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkı Göçen Caddesi üzerinde yaşanan olayda E.K. ve A.K., telefonda tartıştıkları A.G. ile konuşmak için Kırşehir’e gitti.

İki arkadaş, burada A.G. yerine yanlışlıkla F.M.’yi vurdu.

Olayda yaralanan F.M., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Telefonda tartışıp Kayseri’den Kırşehir’e gitti, yanlış kişiyi vurdu - 1

“OLAYLA HİÇBİR İLGİM YOK”

F.M., polise verdiği ifadede olayla hiçbir ilgisinin olmadığını anlattı.

İncelemesini derinleştiren polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerini değerlendirdi.

Kayseri emniyeti ile yapılan ortak çalışmada F.M.’nin yanlışlıkla hedef alındığı ortaya çıktı.

Yakalanarak Kırşehir emniyetinde ifadeleri alınan şüphelilerden E.K. çıkarıldığı mahkemede, tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne gönderilirken, A.K. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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