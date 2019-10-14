TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan TIR nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, TEM'de Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Köroğlu Park mevkisinde aniden alev aldı.
Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.