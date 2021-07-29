Temizlik yaparken ormanı yaktı

Kocaeli'nin iki ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.



Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TEMİZLİK YAPARKEN ÇIKTI

Körfez ilçesinde çıkan yangında ise 20 dönüm alan zarar gördü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çıkan orman yangının temizlik amacıyla yakılan ateş olduğu bildirildi.

Açıklamada, şüpheli H.İ. hakkında, "taksirle yangına sebebiyet verme ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarından gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.