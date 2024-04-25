Terör örgütü DAEŞ’in iki sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor.



MİT’in sağladığı istihbari destekle Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü DAEŞ’in 2 sözde sorumlusunu yakaladı.



Terör örgütünün sözde Şam Valiyeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu olan Abu Bekir El Kureyşi kod adlı Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise taburuna bağlı Abu El Bera kod adlı Musa Muhammed El Habib, SMO güçleri tarafından yakalandı.

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