Terör örgütü DAEŞ’in iki sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DAEŞ’in iki sözde sorumlusu yakalandı. İki terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye Milli Ordusu’na (SMO) sağladığı istihbari destekle gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ’in iki sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor.

MİT’in sağladığı istihbari destekle Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü ’in 2 sözde sorumlusunu yakaladı.

örgütünün sözde Şam Valiyeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu olan Abu Bekir El Kureyşi kod adlı Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise taburuna bağlı Abu El Bera kod adlı Musa Muhammed El Habib, SMO güçleri tarafından yakalandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...