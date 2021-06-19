Terörist Fırat Şişman'ın jandarma sorgusu ortaya çıktı: PKK'nın karanlık yüzünü anlattı

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Özgür Gabar kod aldı terörist Fırat Şişman, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ koluydu.



25 yıldır PKK içinde olan Şişman, örgütün en büyük sözde bölge sorumlularından birisi. 8 Nisan'da Şırnak'ta Eren-10 operasyonunda ağır yaralı olarak ele geçirildi.



PKK'lı terörist jandarma ekiplerine PKK ile ilgili tüm bildiklerini anlattı; örgütün çöküş sürecine girdiğini söyledi.



Terörist Şişman "Eğer kötü bir yaklaşımları olmuş olsaydı olay yerinde zaten ağır yaralıydım. Bilincimi yitirmiş durumdaydım, beş dakika bile müdahale edilmemiş olsaydı benim yaşama şansım olmayacaktı. Bunu yapabilirlerdi ama tersi bana yapıldı" dedi.



Terör örgütünün sakladığı gerçeği örgütsel doküman ortaya çıkardı.



PKK'DAKİ ÇÖKÜŞ SÜRECİNİ ANLATTI



Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını belirten terörist şunları kaydetti:



“Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısında örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi.”



SİHA'LARDAN ÖRGÜTE BÜYÜK DARBE



Sadece başarılı kara operasyonları PKK'ya büyük darbe vurmadı. Yerli SİHA'lar örgütte paniği neden oldu. Terörist Şişman da örgütün kabiliyetinin ortan kalktığını söyledi.



"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI



PKK'lı terörist Şişman, diğer teröristlere de "teslim olun" çağrısı yaptı.



“Şimdiye kadar örgüt içerisinde yaşanan ve var olan zorlukları sizlerde en az benim kadar biliyorsunuzdur. Ve yaşayarak bizzat öğrendiniz. Bütün arkadaşlarım kendileri için, aileleri için, yeni ve anlamlı bir hayata başlamak için kalan hayatlarını devam ettirebilme düşüncesi içerisinde bulunmalıdırlarÇ”



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