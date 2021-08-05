THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, tartışılan yangın söndürme uçaklarıyla ilgili konuştu.

"YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENEBİLİR"

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı, uçakların yeniden kullanıma alınması için yardım kampanyası düzenlenebileceğini söyledi.

Etimesgut'taki Türkkuşu Yerleşkesi'ndeki hangarlarda bekletilen 6 uçağın ayağa kalkması için gereken paranın 4 milyon dolar olduğunu belirten Aşçı, ''Bu parayı herkes verebilir. Hatta yardım kampanyası bile düzenlenebilir. Bunun için kimsenin beklemesine gerek yok'' dedi.

''HER YARDIMA KAPIMIZ AÇIK''



Var olan uçakların bakımlarının yapılması için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile görüştüklerini kaydeden Cenap Aşçı, ''1 aydır jandarma ve polis vakıflarıyla uçakların tamiratı ve onların eğitim, gözetleme, keşif ve AFAD operasyonlarında kullanmak için görüşüyoruz. Dün de Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Bizim her yardıma kapımız açık'' şeklinde konuştu.

Aşçı, THK uçaklarının 2019'a kadar yangın söndürmede kullanıldığını, 2019'da yapılan görüşmelerde ise uzlaşma sağlanamadığını söyledi.



''BİZİM KENDİLİĞİMİZDEN HİZMET VERME DURUMUMUZ YOK''



Orman yangınlarına müdahale sorumluluğunun Orman Genel Müdürlüğü'nde olduğunu hatırlatan Aşçı, Türk Hava Kurumu'nun bedeli karşılığında hizmet verdiğini belirtti.



Bugün itibarıyla 21 helikopter 8 uçakla orman yangınlarını söndürme hizmeti verdiklerini kaydeden THK Kayyum Heyeti Başkanı, ''Kaç saat havada kaldıysak, ona göre fatura ederek Orman Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Bizim kendiliğinden hizmet verme gibi bir durumumuz yok'' diye konuştu.



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