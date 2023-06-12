Thodex kurucusu ilk kez hakim karşısında

İLK SAVUNMA BEKLENİYOR



Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi.



Bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Duruşmada Faruk Fatih Özer'in siyah tişört ve gri renkli bir sweatshirt giydiği görüldü. Duruşma şikayetçilerin kimlik tespitiyle başladı.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.