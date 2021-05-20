Thodex soruşturması: Savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Thodex soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

DHA 20.05.2021 - 12:53

Thodex soruşturması: Savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

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Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap serbest bırakıldı: İşte ifadesi

Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap serbest bırakıldı: İşte ifadesi

Kripto para borsası Thodex  ile ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen şirketin finans sorumlusu Rana Azap, gözaltına alındı.

İfade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı.

SAVCI TUTUKLULUK TALEBİNDE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti.

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