Thodex soruşturması: Savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Kripto para borsası Thodex ile ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen şirketin finans sorumlusu Rana Azap, gözaltına alındı.

İfade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle dün serbest bırakıldı.

SAVCI TUTUKLULUK TALEBİNDE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten savcı, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek, şüpheli Azap'ın tutuklanmasını talep etti.