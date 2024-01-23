Thodex’in ikinci iddianamesi iade edildi

İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI



Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında soruşturma tamamlanarak ikinci bir iddianame hazırlandı.



İddianame birleştirilmesi talebiyle Thodex’in ana davasına bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



“BİRLEŞTİRMEK İÇİN DEVAM EDEN BİR DAVA YOK”



Mahkeme yeni iddianameye ilişkin incelemesi tamamladı.



Heyet kararında, “Yargılama yapılıp, karar verildiği, gerekçeli kararın dahi yazılıp, dosyanın istinaf aşamasına gelmek üzere olduğu, dolayısıyla mahkememizde derdest olmayan dosya ile yeni iddianameye konu dosyanın birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı” ifade edildi.



Mahkeme, ortada birleştirilecek devam eden bir dava olmadığını vurgulayarak, “Mahkememizce yargılama konusu yapılmış olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyeliği ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin anlaşılamadığı, zira bahsi geçen suçların mahkememizce kesinleşmemiş olan dosyada karar bağlanmış olduğu, bu suçların temadi eden suçlardan olması nedeniyle yeni bir yargılama konusu yapılması için iddianamede herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bu sebeple iddianamede bu suçlar yönünden şüphelilere yüklenen somut bir eylem bulunmadığı gibi şüpheliler ile delillerinde ilişkilendirilmemiş olduğu.” gerekçesini karara dayanak gösterdi.



İDDİANAME İPTAL EDİLDİ



Mahkeme heyeti, İddianamenin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesine karar verdi.



Mahkeme, kararına 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini belirtti.