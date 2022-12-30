Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüldüğü duruşmada karar çıktı.

Özer'in iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi de uygun buldu. İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.

Özer’in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için yüksek ihtimal bu yargı süreci işlemeyecek.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.



Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16 ve 20 Aralık’ta görülmüştü.



30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI



Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.



Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.