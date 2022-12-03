Ticaret Bakanlığı harekete geçti: "Efsane indirimler" mercek altında

Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'şahane kasım', 'muhteşem cuma teklifleri', 'yıldızlı günler' gibi sloganlar kullanılarak gerçekleştirilen ve pek çok ürün çeşidinde yüksek oranlarda indirim yapıldığını iddia eden alışveriş kampanyalarına ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtması ve kampanyanın hemen öncesinde indirime konu ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı algısı yaratılmaması hususları üzerinde durdu.

İNCELEMEYE ALINDI

Kasım ayı boyunca bakanlığın re'sen yürüttüğü incelemelerin yanında, tüketicilerin şikayetleri üzerine de söz konusu kampanyalar incelemeye alındı.

Bakanlığa bildirilen şikayetler arasında kampanyalarda belirtilen indirim tutar ve oranlarının gerçeği yansıtmaması, indirimli fiyatların uygulandığı tarih aralığının belirtilmemesi, indirimli olarak satışa sunulan malın stok bilgilerinin tüketicilere sunulmaması yoğunlukta yer aldı.

BİRÇOK KATEGORİYİ KAPSIYOR

Re'sen ve şikayetler üzerine; tekstilden kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden kuyum ürünlerine kadar çok sayıda ve farklı nitelikteki ürünleri kapsayacak şekilde genişletilen inceleme faaliyetleri kapsamında söz konusu firmaların beyan ettikleri indirim miktarlarının ve oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin savunmaları talep edildi. Söz konusu kampanyalara ilişkin incelemeler sürüyor.

Mevzuat uyarınca ayda en az bir kez toplanan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 2023 yılının ocak ayı içinde yapılacak toplantı ile alınan kararlara ilişkin sonuçlar paylaşılacak.

Mart-kasım ayları arasında Reklam Kurulu’nda toplam 33 indirimli satış kampanyasının karara bağlandığı ve 27’si için mevzuata aykırılıktan toplam 628 bin 586 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.



