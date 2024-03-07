Ticari araç seçim otobüsüne çarptı: 1 ölü

Yarımca'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.



Seçim otobüsü şoförü H.B. ve ticari araç sürücüsü N.K.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.