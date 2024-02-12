Ticari araç TIR'la çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de TIR'la küçük ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Ayhan Ö. idaresindeki plakalı TIR, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Murat A'nın kullandığı araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, demir bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanındaki Samet A. ve TIR sürücü yaralandı.



İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

