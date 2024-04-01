Tokat Seçim Sonuçları 2024: Tokat Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Tokat İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Tokat seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanlığını MHP'den aday gösterilen MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU kazandı. Peki, Tokat Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Tokat Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
MHP'nin adayı MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU yüzde %54.86 oy oranı ile 1. sırada yer alıyor.
AK PARTİ'nin adayı EYÜP EROĞLU ise %30.18 oy oranı ile 2. sırada.
CHP'den MURAT YAZICI ise 9.36 ile 3. sırada kendine yer buldu.
Tokat İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Tokat seçim sonuçları, Tokat ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Tokat YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Tokat Adayları
Eyüp Eroğlu Seçim Sonuçları
Hakan Karagöllü Seçim Sonuçları
Mustafa Himmetbeyoğlu Seçim Sonuçları
Zafer Galip Özberk Seçim Sonuçları
Muhammed Baki Güzey Seçim Sonuçları
Gülce Vidinli Seçim Sonuçları
Burcu Adeka Kalkan Seçim Sonuçları
Gökhan Erbil Seçim Sonuçları
Fatma Mumcuoğlu Seçim Sonuçları
Yaşar Çınar Seçim Sonuçları
Murat Yazıcı Seçim Sonuçları
Halis Adıgüzel Seçim Sonuçları
Nurettin Kızıldağ Seçim Sonuçları
Hasan Aydın Seçim Sonuçları
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Seçim Sonuçları
Sedat Ay Seçim Sonuçları
Selim Işık Seçim Sonuçları
Sinan Türk Seçim Sonuçları
Tokat ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Almus Seçim Sonuçları
Artova Seçim Sonuçları
Başçiftlik Seçim Sonuçları
Erbaa Seçim Sonuçları
Niksar Seçim Sonuçları
Pazar Seçim Sonuçları
Reşadiye Seçim Sonuçları
Sulusaray Seçim Sonuçları
Turhal Seçim Sonuçları
Yeşilyurt Seçim Sonuçları
Zile Seçim Sonuçları
TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?
29 Eylül 1982 tarihinde Alaca’da doğmuştur. Babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu’nun görevi nedeniyle ilkokulu Tokat Namık Kemal İlköğretim Okulu ortaokulu Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu, liseyi Ankara Mimar Kemal Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.
2006 yılında başlayan ticari hayatında inşaat ve hizmet sektöründe kamu kurumları ve Tokat başta olmak üzere birçok belediyeye yönelik başarılı projelere imza atmıştır. Recep Yazıcıoğlu Düşünce, Girişim ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını yapmış olan Yazıcıoğlu, Mesleki Eğitim Derneği’ni kurup, hizmet sektörünün yeterlilik kazanması ve standartlarının oluşmasında katkı sağlamıştır. Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın sözcülüğü görevini sürdürmüştür.
Çocukluğundan bu yana sporla hep iç içe olan Yazıcıoğlu futbol, yamaç paraşütü ve su kayağı gibi ekstrem birçok spor dalı ile profesyonel olarak ilgilenmiştir.
Yazıcıoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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