Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Sivas ve Yozgat’ta da hissedildi.