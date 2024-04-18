Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Sivas ve Yozgat’ta da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:01:06:59 TSİ
Enlem:40.05611 N
Boylam:35.9775 E
Derinlik:9.97 km
Detay:https://t.co/nuPebVfMrz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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