Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü 'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

, Sivas ve Yozgat’ta da hissedildi.

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