Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, topraklarının komşu ülkelerin istikrarını bozmaya yönelik bir saldırı yeri olmayacağını söyledi.



Başkent Bağdat'ta bir grup gazeteciye Irak'ın istikrarı ve yeniden imar sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halbusi, "Topraklarımız komşu ülkelere yönelik saldırı yeri olmayacak." dedi.



Komşu ülkelerin Irak'a yardım konusundaki vaatlerini yerine getirmesini temenni ettiğini kaydeden Halbusi, ülkesinin bölge ve Arap dünyasındaki yerini yeniden en güçlü şekilde alması gerektiğini ifade etti.



Halbusi ayrıca terör örgütü DAEŞ'e karşı zafer kazandıklarına işaret ederek, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yeni radikal hareketlerin ortaya çıkmamasının çok önemli olduğunu ve bunun engellenmesi için hükümet olarak çaba harcadıklarını dile getirdi.

