Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Trabzon için hava durumu bugün nedir? Trabzon için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Trabzon için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Trabzon yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trabzon için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024
Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Trabzon için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Trabzon İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

13

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

20

/

16

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

24

/

13

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

15

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