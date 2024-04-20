Trabzon Hava Durumu | Trabzon İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Trabzon İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 23 Nisan 2024 Salı Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.