Trabzon’da yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yakacak malzeme toplayan bir kişi, geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Kamyonun fark etmeyip ezdiği kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Trabzon’da yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü

’da yakacak toplarken, geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkisinde meydana geldi.

A.K.S’nin geri manevra yaptığı 61 ACM 554 plakalı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı.

Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu.

Trabzon’da yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü - 1

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis kamyon şoförü A.K.S’yi gözaltına aldı.

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