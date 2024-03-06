Trabzon’da yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü

Trabzon’da yakacak toplarken, geri manevra yapan kamyonun altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkisinde meydana geldi.
A.K.S’nin geri manevra yaptığı 61 ACM 554 plakalı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı.
Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Polis kamyon şoförü A.K.S’yi gözaltına aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Trabzon Çarşıbaşı
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Trabzon