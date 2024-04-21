Trafik kazasında yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Halil Kurt idaresindeki 06 BRY 645 plakalı Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.



Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti.



Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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