Trafikte otomobil sürücüsüyle tartışan üniversiteli motosikletliyi 8 kişi dövdü

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi motosikletli Ahmet Enes Tekdemir, trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartıştı.

Daha sonra cep telefonu satışı yapan bir iş yerine giden Tekdemir, tartıştığı sürücünün de aralarında olduğu 8 kişinin saldırısına uğradı. Dükkanda Tekdemir'e tekme ve yumruklarla saldıran grup, dışarı çıkarıp dövmeyi sürdürdü.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürülen Tekdemir'in sağ kolunun kırıldığı öğrenildi.

Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı. Tekdemir ise bugün taburcu edildi.