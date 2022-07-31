Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Trakya'da bu akşam kuvvetli yağış bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 21:42

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü, 'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar 'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile 'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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