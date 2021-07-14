TRT'nin yeni yönetim kurulunda yer alan Hilal Kaplan kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı.

TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.

HİLAL KAPLAN ÖĞÜT KİMDİR?

15 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan Hilal Kaplan, İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu.

Ardından 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı.



Rojbaş, parev, şalom, merhaba, selamün aleyküm, Henüz özgür olmadık, Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası gibi kitapları bulunan Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evli.



Bazı haber kanallarında yorumculuk yapan Kaplan bir gazetede de köşe yazarlığı yapmaktadır.

