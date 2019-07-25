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Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı planladığı tespit edilen iki kişi etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in ortak operasyonu iki ayrı tarihte gerçekleştirildi. İlk operasyon hain saldırının hemen ertesi günü, 18 Temmuz'da düzenlendi.
Saldırının faillerinin ifadeleri doğrultusunda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen terörist vuruldu.
Devam eden operasyonlarda dün de bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların kesintisiz devam ettiği bildirildi.
17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu.HABERE GİT