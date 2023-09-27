TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip

Preveze Deniz Zaferi’nin 485’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Türk Denizcisi 485 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor.… pic.twitter.com/SBCnp1pmlP

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Anadolu, TCG Büyükada, deniz karakol uçağı, denizaltı, SİHA ve helikopterlerin de yer aldığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Türk Denizcisi 485 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.