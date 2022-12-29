Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklaması sonrası "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi.

Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunmasını yapan Fincancı, suçlamaları kabul etmedi.

''TERÖRİSTSEM HANGİ ÖRGÜTTEN TERÖRİST OLDUĞUMU ÇOK MERAK EDİYORUM''



Fincancı, "Yaptığımın bir suç olmadığını ifade etmiştim. Ben teröristsem hangi örgütten terörist olduğumu çok merak ediyorum" dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Sanık avukatlarının reddi hakim talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 11 Ocak'a erteledi.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Savcı mütalaasında, Fincancı için ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan üst sınırdan 7,5 yıla kadar hapis talep etmişti.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.



RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?



Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.