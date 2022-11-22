Tüfekle vurulan Kader Yiğit hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kader Yiğit (17), arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. tutuklandı. Y.B., ifadesinde olayın kaza sonucu gerçekleştiğini savunurken Yiğit'in ailesi ve avukatı ise olayın kaza olmadığını savunuyor.

Tüfekle vurulan Kader Yiğit hayatını kaybetti

Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Soruşturma devam ederken Yiğit'in ailesi ve avukatı ise olayın kaza olmadığını ifade etti. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu ise araştırılıyor.

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