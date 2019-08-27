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İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince (JÖH) operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonda, silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Ovacık ilçesi kırsalında JÖH timlerince silahları ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin eylem yapma hazırlığında iken etkisizleştirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.