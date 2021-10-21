Tunceli'de bir asker şehit oldu

Tunceli'de süren operasyonlarda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun Tunceli'de süren Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralandığı, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.



Ancak uzman çavuşun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.



Operasyonda çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden gri kategorideki ''Hayrettin Güneş'' adlı terörist dahil 2 teröristin öldürüldüğü açıklandı.