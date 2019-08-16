Tunceli'nin Ovacık ilçesi Karayonca köyünde besicilik yapan 61 yaşındaki Karaman Tekinoğlu, boğanın saldırısına uğradı.

Boynuz darbesiyle ağır yaralanan Tekinoğlu, komşularının durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tekinoğlu'nun naaşı, otopsi için morga konuldu.