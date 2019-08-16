Tunceli'nin Ovacık ilçesi Karayonca köyünde besicilik yapan 61 yaşındaki Karaman Tekinoğlu, boğanın saldırısına uğradı.
Boynuz darbesiyle ağır yaralanan Tekinoğlu, komşularının durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tekinoğlu'nun naaşı, otopsi için morga konuldu.
Tunceli'de boğanın saldırısına uğrayan kişi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Karayonca köyünde besicilik yapan 61 yaşındaki Karaman Tekinoğlu, boğanın saldırısına uğradı.